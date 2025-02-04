CHP'li İnan Güney Arşivden Faturayı Çıkardı, AKP'lilere 760 Bin Lirayı Sordu!

Beyoğlu Belediyesi Meclisi Şubat ayı 1'inci toplantısı dün gerçekleştirildi. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, AKP döneminde yapılan Noel kutlamalarına verilmek üzere hediye alımı dosyasını toplantıda gösterdi.

460 BİN LİRALIK FATURAYI GÖSTERDİ

AKP'lilerin Noel Bayramı'na gösterdiği tepkiyi eleştiren CHP'li Güney, “Yılbaşı ışıklandırmasından beri burda Noel, Noel deniyor. Noel de gayrimüslim vatandaşlarımızın bayramıdır. Kutlamak hepimizin boynunun borcudur. (Elindeki belgeyi göstererek) Ama bak Noel kutlamalarına verilmek üzere hediye alımı dosyası... 760 bin lira. Siz yapmışsınız. Madem Noel kötü, madem Noel kutlanmaz; Noel dosyası yapıp 760 bin lira kurabiyeye niye veriyorsun? O yüzden insanları hakir görmeyi, kendini üstün ırk görmeyi bırak. Boşver bunları, Türkiye 81 milyon, hepsi kardeş, hepsi değerli. Alevisi, Sünnisi, Yahudisi, Ermenisi, Hristiyanı hepsi değerli... ” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA