İstanbullu YAŞAYAMIYOR! İPA Başkanı Buğra Gökce Maliyeti Açıkladı, 1 Yılda Dev Artış

Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendiren İPA Başkanı Buğra Gökce, "Türkiye’de gıda, kira ve ısınma fiyatları her gün artarken çalışanların, ücretlilerin ve emeklilerin geliri eriyor" diyerek İstanbul'da yaşam maliyetinin 1 yılda 53 bin 58 liradan, 82 bin 880 liraya çıktığını söyledi.

Eda Narin Eda Narin
Son Güncelleme:
İstanbullu YAŞAYAMIYOR! İPA Başkanı Buğra Gökce Maliyeti Açıkladı, 1 Yılda Dev Artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ocakta enflasyon yüzde 5; İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) göre yüzde 5.16; Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise yüzde 7.1.

Türkiye’de 1 ayda yaşanan enflasyonun dünyada 140 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek olduğunun altını çizen Gökce, "Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun ise iki katından fazla. Türkiye yıllık enflasyon açısından dünyada en yüksek enflasyonun olduğu 5’inci ülke. TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor" dedi.

'İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ 82 880 LİRAYA ÇIKTI'

Savaş halindeki Rusya'da enflasyonun yüzde 9.2 iken Ukrayna'da yüzde 12 olduğuna dikkat çeken Gökce, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de gıda, kira ve ısınma fiyatları her gün artarken çalışanların, ücretlilerin ve emeklilerin geliri eriyor. İstanbul’da yaşan maliyeti sadece 1 yılda 53 bin 58 liradan, 82 bin 880 liraya çıktı. Türkiye’ye akla, bilime ve hukuka değer veren, ülkemizin kaynaklarını halkın refahını arttırmak için kullanacak yeni bir akıl lazım."

Gökce, paylaşımına şu tabloyu ekledi:

İstanbullu YAŞAYAMIYOR! İPA Başkanı Buğra Gökce Maliyeti Açıkladı, 1 Yılda Dev Artış - Resim : 1

Mahfi Eğilmez Enflasyondaki Büyük Hileyi AçıkladıMahfi Eğilmez Enflasyondaki Büyük Hileyi AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul TÜİK ENAG İBB
Son Güncelleme:
Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran UTTS Uygulaması: 'Ödemesi 2326 TL, Maliyeti 5 TL' İddialarına Darphane'den Yanıt 'Ödemesi 2326 TL, Maliyeti 5 TL' İddialarına Darphane'den Yanıt
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Ramazan Kırmızı Et Fiyatlarında Fahiş Artış Olmayacak Ramazanda Kırmızı Et Fiyatlarında Fahiş Artış Olmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
İsmi Tefeci Listesinde Çıkan Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı, 'Kendisini Tanırım' Diyerek Açıkladı Tefeci Dosyasından Onun da Adı Çıktı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak