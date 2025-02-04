İstanbullu YAŞAYAMIYOR! İPA Başkanı Buğra Gökce Maliyeti Açıkladı, 1 Yılda Dev Artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ocakta enflasyon yüzde 5; İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) göre yüzde 5.16; Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise yüzde 7.1.

Türkiye’de 1 ayda yaşanan enflasyonun dünyada 140 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek olduğunun altını çizen Gökce, "Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun ise iki katından fazla. Türkiye yıllık enflasyon açısından dünyada en yüksek enflasyonun olduğu 5’inci ülke. TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor" dedi.

'İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ 82 880 LİRAYA ÇIKTI'

Savaş halindeki Rusya'da enflasyonun yüzde 9.2 iken Ukrayna'da yüzde 12 olduğuna dikkat çeken Gökce, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de gıda, kira ve ısınma fiyatları her gün artarken çalışanların, ücretlilerin ve emeklilerin geliri eriyor. İstanbul’da yaşan maliyeti sadece 1 yılda 53 bin 58 liradan, 82 bin 880 liraya çıktı. Türkiye’ye akla, bilime ve hukuka değer veren, ülkemizin kaynaklarını halkın refahını arttırmak için kullanacak yeni bir akıl lazım."

Gökce, paylaşımına şu tabloyu ekledi:

Kaynak: Haber Merkezi