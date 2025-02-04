Mahfi Eğilmez Enflasyondaki Büyük Hileyi Açıkladı

ENFLASYONDA ZAM STRATEJİSİ

Eğilmez, enflasyon hesaplamalarında da benzer bir yaklaşımın benimsendiğini belirtti. TÜFE sepetindeki yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının yılın belirli dönemlerine yoğunlaştırıldığını kaydeden ekonomist, 2025 yılı ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların enflasyonun gerisinde kaldığını ancak aynı dönemde elektrik, doğal gaz, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine yüksek oranlı zam yapıldığını hatırlattı.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranına (YDO) göre yüzde 44 artırıldığını vurgulayan Eğilmez, bu zamların yılın geneline yayılmak yerine ocak ayında yoğunlaştırılarak yıllık enflasyonun düşük gösterilmeye çalışıldığını dile getirdi.