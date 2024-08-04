Rize'de Feci Kaza! Araç Uçuruma Yuvarlandı: Ölü ve Yaralılar Var

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir araç uçuruma yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken 3'ü de yaralandı.

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Rize'de Feci Kaza! Araç Uçuruma Yuvarlandı: Ölü ve Yaralılar Var

Rize'nin Çayeli ilçesi İncesu köyü Marbudam Yaylası mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, F.B. yönetimindeki araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan M.B., T.B., H.B., F.B. ve H.B.'yi dışarıya çıkarttı. Sağlık ekipleri araç sürücüsü F.B. ile H.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.B., T.B. ve H.B. isimli kişiler ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelileri bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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