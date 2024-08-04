Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü!

Adıyaman’da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sit Alanında Kaçak Kazıya Suçüstü!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar çerçevesinde sit alanında kaçak kazı yapan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E., S.S. isimli 7 şahsın olduğu tespit edildi.

Şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 7 Şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet dolu kartuş, 1 adet 2.5 kw jeneratör 1 adet hilti, 5 adet hilti ucu, 2 adet uzatma makaralı elektrik kablosu ise ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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