Balıkesir'de Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Kireç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 120 personelle müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA