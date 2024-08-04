Balıkesir'de Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'de Orman Yangını: Alevler Kontrol Altında

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Kireç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 120 personelle müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

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