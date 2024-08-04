Hava Kararınca Yolu Kaybettiler... Muğla'da 2 Kişi Dağda Mahsur Kaldı

Muğla'da Hızırşah Hacetevi Tepesi'ne çıkan 2 kişi yollarını kaybetmeleri sonucu mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının neticesinde vatandaşlar 4 saatin sonunda kurtarıldı.

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Hava Kararınca Yolu Kaybettiler... Muğla'da 2 Kişi Dağda Mahsur Kaldı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Hızırşah Hacetevi Tepesi'ne çıkan 2 kişi havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.

Şarjları bitmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemelerinin ardından bölgeye jandarma ve Datça MAG-AME/SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kişiye ulaşıldı.

Mahsur kalan 2 kişi, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurtarılırken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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