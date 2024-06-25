Rize'de akıl almaz olay: Banka çalışanları mahsur kaldı! Sebebi 'pes' dedirtti

Rize'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Banka çalışanları, banka kapısına bağlanan bisiklet nedeniyle içeride mahsur kaldı. Personelin yardımına, çevredeki vatandaşlar yetişti.

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Rize'de akıl almaz olay: Banka çalışanları mahsur kaldı! Sebebi 'pes' dedirtti

İlginç olay Rize'deki kent merkezinde bulunan bir avm civarında meydana geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre; henüz kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, kapalı olduğunu düşündüğü özel bir bankanın kapısına bisikletini bağladı ve oradan ayrıldı.

1 SAAT MAHSUR KALDILAR

Mesainin ardından bankadan çıkmak isteyen banka personeli ise bisiklet bağlı olduğu için kapıyı açamadı. Çalışanlar, çevredekilerden bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken yaklaşık bir saat boyunca bankada mahsur kaldı.

Bankadaki çalışanlar, vatandaşların bisikletin bağlantılarını çıkarmasıyla birlikte bankadan dışarı çıkabildi.

Rize'de akıl almaz olay: Banka çalışanları mahsur kaldı! Sebebi 'pes' dedirtti - Resim : 1

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