THY’den AKP’li gurbetçilere kıyak: Türkiye’ye indirimli gelecekler

Türk Hava Yolları (THY) Almanya’daki AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) üyelerine indirimli bilet satmak için anlaşma yaptı. AKP’ye yakın gurbetçiler Türkiye’ye gelirken uçak biletlerini indirimli alabilecek.

Son Güncelleme:
THY’den AKP’li gurbetçilere kıyak: Türkiye’ye indirimli gelecekler

Almanya’da faaliyet yürüten Türk Demokratlar Birliği (UID) AKP’nin Avrupa’daki kolu.

Alman iç istihbarat teşkilatı raporunda 2004'te kurulan ve merkezi Köln'de bulunan UID için "devlete, daha doğrusu hükümete yakın" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!Spor

UID'nin AKP'nin Almanya'ya nüfuz etmede oynadığı role ilişkin olarak da şunlar kaydediliyor:

"Almanya'da önemli bir mobilizasyon potansiyeline sahip olan UID, bu potansiyelini Türkiye'de 2023 yılında yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortaya koymuştur. UID, AKP yetkilileri ve Türk hükümeti üyeleriyle düzenli toplantılar yaparak Türkiye ile olan bağlarını gözler önüne sermektedir."

THY’DEN AKP’Lİ GURBETÇİLERE KIYAK

Kamu kurumu olan Türk Hava Yolları bu dernekle yaptığı anlaşma ile AKP’ye yakın UID üyelerini Türkiye’ye indirimli taşıyacak.

THY yöneticilerinin huzur hakkına yüzde 64 zam: 102 bin TL'ye yükseldi!THY yöneticilerinin huzur hakkına yüzde 64 zam: 102 bin TL'ye yükseldi!Ekonomi

Bu konudaki duyuruyu gazeteci Nevşin Mengü’nün X’ten paylaşarak şu notu ekledi:

“Yazın Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçilerin en çok yakındığı şeylerden biri malum, uçak bilet fiyatları. Türk Hava Yolları AKP'nin Almanya kolu diyebileceğimiz UID ile bir anlaşma yapmış, anlaşmaya göre UID üyeleri indirimli biletlerden yararlanabilecek. E bu durumda AKP'li olmayan gurbetçilerin başı kel mi? Bu nasıl iş? Anlaşma Almanya'da da haber oldu.”

Son Güncelleme:
Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak? Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak?
CHP eski lideri Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelecek: Günü ve saati belli oldu CHP eski lideri Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelecek
Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş
Muğla'da ulaşımda yeni dönem başladı! Ulaşımda yeni dönem başladı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı!