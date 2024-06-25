CHP eski lideri Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelecek: Günü ve saati belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’nin eski Genel Başkanı bir araya gelecek. İkili arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu.

ABB kaynaklarından yapılan açıklamada, görüşmenin özel bir gündemi olmadığı bildirilirken, görüşmenin bu akşam 19.30’da olacağı bildirildi.

ABB tesislerinde yapılacak olan görüşmede iki ismin önceden planlandığı gibi istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde buluşması bekleniyor.