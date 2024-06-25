Muğla'da ulaşımda yeni dönem başladı!

Muğla'da 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için indirimli dönem başladı. İndirim hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların seyahat kartı basım noktalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

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Muğla'da ulaşımda yeni dönem başladı!

UKOME’de alınan karar ile 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar için aldığı indirim uygulaması ile il genelinde 23 TL olan indi bindi ücretini 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ile öğretmenler 17 TL olarak ödeyecek.

SEYAHAT KARTI BASIM NOKTALARINA MÜRACAAT ETMELERİ GEREKİYOR

25 Haziran 2024 tarihi itibarı ile başlayan indirim hizmetinden 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve Öğretmenler https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/ adresinde belirtilen kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına, görev yeri belgesi (öğretmenler için), bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) ve kimlik kartları ile müracaat ederek indirimli seyahat kartlarını temin edebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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