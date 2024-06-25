Yenibosna metrobüs durağında çalışma: Tam 75 gün sürecek

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinin yeniden inşa edileceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Yenibosna metrobüs durağında çalışma: Tam 75 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidi’ni yeniden inşa edeceğini açıkladı.

Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde 75 gün süreyle şerit daraltması yapılacağı bildirildi.

Yapılacak çalışmalarla, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.

İBB’den yapılan açıklamada, Yenibosna’daki çalışmaların 26 Haziran 2024 (yarın) tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Etiketler
İBB Metrobüs
Son Güncelleme:
Bu mesajı alanlar dikkat! Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li belediye başkanı oldu Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li belediye başkanı oldu
TMMOB’dan bakanlığa ‘uyarı’: Davul zurnayla denetime çıkmayın "Davul zurnayla denetime çıkmayın"
NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme
Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı!