Yenibosna metrobüs durağında çalışma: Tam 75 gün sürecek
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinin yeniden inşa edileceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidi’ni yeniden inşa edeceğini açıkladı.
Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde 75 gün süreyle şerit daraltması yapılacağı bildirildi.
Yapılacak çalışmalarla, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.
İBB’den yapılan açıklamada, Yenibosna’daki çalışmaların 26 Haziran 2024 (yarın) tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
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