Bu mesajı alanlar dikkat! Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li belediye başkanı oldu

Dolandırıcıların yeni taktiği ifşa oldu. Dolandırıcılar, vatandaşları aldatmak için şimdi de siyasilerin telefon numaralarını kullanarak harekete geçti. Daha önce çeşitli mesajlarla insanları dolandıran bu kişiler, artık siyasilerin vatandaşlara mesaj yolladığı numaraları ele geçiriyor.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre, dolandırıcılar, vatandaşların telefonlarına güven artırıcı mesajlar gönderip, içerdikleri linklere tıklamalarını sağlamak için Binance gibi kripto para platformlarının isimlerini kullanıyor. Son zamanlarda ise bu yöntemi kullanarak CHP Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun vatandaşlara mesaj gönderdiği numarayı hacklediler.

Öküzcüoğlu’nun numarasından gönderilen sahte mesajlarda, "Sayın BN-TR kullanıcısı, Varlık Politikamız gereği MASAK tarafından varlıklarınız geçici olarak kısıtlanmıştır. Aktivasyon için: hyp. Ae/activation-team B001" ifadesi yer alıyor. Bu şekilde, vatandaşların linke tıklayıp dolandırılmaları amaçlanıyor.

Binance, kullanıcılarını uyarmak amacıyla bir açıklama yaparak, bu tür mesajların kendilerinden gelmediğini vurguladı ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını, şüpheli durumların yetkililere bildirilmesini tavsiye etti.