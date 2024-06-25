Erdoğan, Putin ile görüştü: Görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüşerek saldırıları nefretle kınadıklarını belirterek yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye mesajı illetti.

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Erdoğan, Putin ile görüştü: Görüşmede neler konuşuldu?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

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