Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin sıkıntı yaşamaması bütün imkanlarımızı seferber ettik, dualarını aldık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi yine milletimizin sıkıntı yaşamaması, ibadetlerini rahat bir ortamda yapabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Milletimizin duasını aldık" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin sıkıntı yaşamaması bütün imkanlarımızı seferber ettik, dualarını aldık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi yine milletimizin sıkıntı yaşamaması, ibadetlerini rahat bir ortamda yapabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Milletimizin duasını aldık. Aynı zamanda bu sene de yine organizasyon olarak birincilik ödülü aldık. Bu da millet olarak iftihar etmemizi gerektiren bir güzellik" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 750 bine yakın kurban hissesini hiçbir sıkıntı yaşamadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu kadar büyük bir organizasyonu yüzümüzün akıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Erbaş, bayramların İslam medeniyetinin en güzel anları olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bayramlar, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya, büyük güzelliklere vesile oluyor. Hele Ramazan’da tuttuğumuz oruçlardan sonra o bayramı beklemek, o güzelliği aşkla, heyecanla beklemek, bayrama ulaşmak, o 30 günlük oruçla geldiğimiz noktayı taçlandırmak. Kurban Bayramı’nda kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ikram etmeden önce bayram namazını kılmamız, ardından 4 günlük o süre içerisinde hem paylaşma, dayanışma ki bunun en önemli örneği kurbandır, hem akraba, arkadaş, komşu ziyaretleri dünyada herhangi bir medeniyette bu güzellikler yok."

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Kaynak: İHA

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