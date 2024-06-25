AKP'li Ümraniye Belediyesi’nden Ayedaş için ağaç katliamı

AKP’li Ümraniye Belediyesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Misak-ı Milli Parkı’nın 227 metrekarelik alanının irtifak hakkını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (Ayedaş) verdi. 2013 yılında özelleştirilen ve Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan Ayedaş’a ait trafo dağıtım merkezi binası “depreme dayanıksız” denilerek yeniden yapılma kararı aldı. Ümraniye Belediyesi’ne bir yazı yazan şirket trafo merkezi binasının yapılacağı alandaki ağaçların yerlerinden sökülerek başka bir yere nakledilmesini istedi.

AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜLER

Parkta ağaçların bulunduğu alanın çevresi şirket tarafından çevrilince Ümraniye Kent Savunması ağaçlara dokunulmaması için belediyesi ile iletişime geçti. Belediye, ağaçların kesilmeyeceği yönünde açıklamada bulundu ancak geçen günlerde gece geç saatlerde parka gelen belediye yetkilileri ağaçları kökünden söktü.

Tapuda çocuk parkı olarak görülen ve olası bir deprem için yurttaşların toplanma alanı olan parktaki ağaçlar daha önce de taksi durağının genişletilmek istenmesi nedeniyle kesilmişti. Parka bir de büfe yapıldığını söyleyen çevreciler parktaki yeşil alanın giderek yok edildiğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem