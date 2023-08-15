Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması: Keşke o kelimeyi kullanmasaydım

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Mayasız ayini" açıklamasının tartışılması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

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Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması: Keşke o kelimeyi kullanmasaydım

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Mayasız ayini" açıklamasıyla tartışılan avukat Rezan Epözdemir'in "Keşke mahkemenin tartıştığı gerekçeleri anlatırken konuyu daha derli toplu anlatsaydım. Keşke ‘Yahudi’ kelimesini kullanmasaydım, ‘Mayasız ayini’ demeseydim. Sadece ‘Mahkemede cinayetin gerekçeleri ele alınırken bir ayine mi kurban gitti meselesi de tartışıldı’ demekle yetinseydim" sözlerini köşesine taşıdı.

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Ayin konusunu Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un mahkeme gündemine getirdiğini kaydeden Hakan, "Yahudilerin bakire kız öldürüp ayin yaptığını öne sürmek bir akıl tutulmasıdır. Manyakça ve sapıkça bir palavradır. Bu palavrayı azıcık da olsa ciddiye almak bile korkunç bir ayıptır. Hiçbir inanç grubu, böylesi sapıkça ve manyakça bir ithamla karşı karşıya bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

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