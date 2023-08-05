Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı

Geçtiğimiz gün oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak'la aynı karede fotoğrafları paylaşılan Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın yaptığı açıklama öfkeyi daha da artırırken Melis Çatak ise sosyal medya hesabını kapattı.