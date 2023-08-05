Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu ve 2009 yılından bu yana öfkenin dinmediği Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun paylaşımı tartışma yarattı.
Geçtiğimiz gün oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak'la aynı karede fotoğrafları paylaşılan Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın yaptığı açıklama öfkeyi daha da artırırken Melis Çatak ise sosyal medya hesabını kapattı.
Sakine Garipoğlu'nun eleştirilmesinin başlıca sebebi, birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermeleri ve bunu sosyal medyada paylaşmaları oldu.
Sakine Garipoğlu'na gelen tepkiler "Suç bireyseldir" denerek engellenmeye çalışılsa da Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.