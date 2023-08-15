Filmleri aratmayan kovalamaca kamerada: 70 kilometre sonunda yakalandı

Adana'da polisin “dur” ihtarına uymayan otomobil, 70 kilometrelik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahıslar kaçarken araç içinden polislere taş attı, polis aracının camı zarar gördü. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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Filmleri aratmayan kovalamaca kamerada: 70 kilometre sonunda yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 AOG 874 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü M.E.Ç (26) hızla kaçmaya başladı.

Trafik kurallarını hiçe sana sürücü M.E.Ç. hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri aracın durması için defalarca havaya uyarı ateşi açtı. Ancak sürücü M.E.Ç. bunlara aldırış etmeyerek şehir içerisinde ölümüne kaçtı. Sürücü daha sonra otoyola girerek izini kaybettirmek istedi. Polis ekipleri otoyolda 70 kilometre boyunca aracın peşini bırakmadı.

Otoyoldan çıkan sürücü, Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Caddesi'ne girdi, kaçmaya devam ettiği sırada peşindeki Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Sürücüyle birlikte toplam 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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