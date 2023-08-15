WhatsApp grubundan sızdı: Ali Erbaş, kendisine yapılan hutbe eleştirilerine tepki göstermiş

Diyanet’in 4 Ağustos tarihli cuma hutbesinin son kısmında yer alan “İşyerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri tepki çekerken, konu yargıya taşındı. Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın söz konusu konuyla ilgili bazı WhatsApp gruplarına “yalnız bırakıldığın” ilişkin sitem mesajı attığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre, Erbaş, gönderdiği mesajda hutbeye işaret ederek, “Bu hutbemiz sebebiyle geçen cumadan beri beş gündür laikçi yobazların Diyanet’e ve şahsıma saldırı ve hakaretleri devam ediyor. Müslümanların ise umurunda değil. Sosyal medyada, köşe yazılarında; vakıf, dernek, STK’lardan ‘Diyanet’in hatırlatması yerindedir’ gibi güçlü bir destek bekledik ama güçlü bir ses yok. Çok acı” ifadelerini kullandı. Erbaş’ın, çevresinin mesajı sorması üzerine ise mesajı gönderme gerekçesi olarak “Kafam attı, sinirlendim” dediği ileri sürüldü.

MESAJINA TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Erbaş’ın, söz konusu mesajı nedeniyle bir WhatsApp grubunda bir ilahiyat profesörünün tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Erbaş’a laikliğin anayasada yer aldığını anımsatan söz konusu ilahiyat profesörünün, gönderdiği uzun mesajda “Anayasada lâiklik ilkesi olmasına rağmen nasıl olur da ‘laikçi yobazlar’ üslubu ile itham edersiniz?” tepkisini gösterdiği belirtildi.