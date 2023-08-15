AKP'nin kalesinde toplu taşımaya iki ayda ikinci zam: Yüzde 135'i buldu!

AKP'nin kalesi olarak bilinen Trabzon'da iki ayda toplu taşımaya yüzde 135 zam geldi. Zamlı tarife bugün uygulanmaya başlandı.

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AKP'nin kalesinde toplu taşımaya iki ayda ikinci zam: Yüzde 135'i buldu!

Akaryakıt fiyatlarının ardından birçok ilde toplu ulaşımda fiyatlar artarken Trabzon'da 12 Haziran'ın ardından ikinci bir zam daha geldi.

En son 12 Haziran'da zamlanan ulaşım ücretleri bugün uygulanmaya başlanan yüzde 56'lık zamla 2 ayda toplamda yüzde 135 oranında artış gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre şehir içi ulaşımda dolmuşlarda en yakın mesafe ücretleri siviller için bilet 9 liradan 14 liraya, öğrenci için 5 lira 6 lira 50 kuruştan 10 liraya, belediye otobüslerinde ise sivil 6 lira 90 kuruştan 11 liraya, öğrenci 5 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa çıktı. Zamlı tarife bugün uygulanmaya başlandı.

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