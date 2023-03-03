Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 'gizemli kat': Neden girilmesine izin verilmedi

Deprem felaketinin en ağır yaşandığı illerden biri olan Hatay'da sağlık hizmetlerinin verilmesine devam ediliyor. Bu hizmetlerin verildiği hastanelerden biri de Reyhanlı Devlet Hastanesi. Ancak burada çalışan bir sağlık personeli, depremden önce açık olan hastanenin eksi ikinci katına girilmesine müsaade edilmediğini ve çatlakların olduğu birinci katta panik halinde çalıştıklarını söyledi.

YEMEK ÇADIRI KULLANILMIYOR

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Hastaneye dışardan bakıldığında duvarlarda çatlaklar olduğu görülüyor. Hastanenin bahçesinde ise bir çadır kurulmuş. Bu çadır ilk başta personele yemek vermek içinmiş ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmiş. Hastane personeli üst katlarda yemek yemek zorunda kaldıklarını ve artçı depremler nedeniyle yemek yiyemeden bu katlardan indiklerini söyledi.

HÂLÂ ÖLÜ GELİYOR...

Personeli, depremin ardından haftalar geçmesine rağmen hâlâ enkazlardan çıkartılan cenazelerin hastaneye getirildiğini aktardı. Günlerdir izin yapamadığını söyleyen sağlıkçı, mazeret tayini yapmak istediğini ancak birinci dereceden akrabalarını depremde kaybetmediğinden bu talebinin kabul edilmediğini söyledi. Hastane personelinin Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu ve "Tükenmişlik sendromu yaşamaya başladık. Bize tayin hakkı vermelerini istiyoruz. Daha sağlıklı çalışabilmesi için dışardan personel getirmeleri çok daha sağlıklı olur. Yer değişikliğine izin versinler" dedi.

GİZEMLİ KAT

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin bir katı ise depremden sonra kullanılmaması ile dikkat çekiyor. Hastanenin eksi ikinci katının kapıları kapalı. Hastane personeli dahil hiç kimse bu kata giremiyor. Sağlık personelinin anlatımına göre kolonlarda deprem sonrası çatlaklar olduğu için bu kat kapanmış durumda. Ayrıca hastane personeli eksi ikinci kata hasta yakınlarının da giremediğini belirterek, "Eksi ikinci katın kapılarının neden kapalı olduğunu açıklamaları gerekiyor. Eksi birinci katta çalışan personel de çok tedirgin durumda" dedi.

Konuyla ilgili telefonla aradığımız Reyhanlı Devlet Hastanesi'nden ise herhangi bir yetkiliye ulaşamadık.