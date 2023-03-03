CHP'li Başarır: Çocuklarımızın hasarlı binada eğitim görmesi kabul edilemez

Depremden zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Başarır, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okulların hasar tespitleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi okullar az hasarlı/hasarlı/ağır hasarlı şeklinde tespit edilmiştir?” sorusunu yöneltti.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR

Örnek teşkil etmesi amacıyla Tarsus ilçesinde bulunan Turgut İçgören Ortaokulu’ndaki hasarların fotoğraflarını paylaşan CHP’li Başarır, “Maalesef bu deprem Mersin’de de birçok binamızı etkilemiştir.. Ancak çocuklarımızın böylesine hasarlı okullarda eğitim öğretimine izin verilmesi hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Buradan Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum. Derhal, çocuklarımızı bu hasarlı binalardan çıkarıp daha güvenilir, daha sağlam binalarda eğitim ve öğretim almalarını sağlayın.” dedi.

CHP'li Başarır'ın verdiği önerge şöyle:

6 Şubat 2023 Pazartesi günü, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve ardından saat 13.24’te Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sebebiyle Mersin de bu depremlerden etkilenmiştir. Bu depremler sebebiyle Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan birçok okulda hasar meydana gelmiştir. Örneğin Tarsus ilçesinde bulunan Turgut İçgören Ortaokulu ciddi hasar almış ancak eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Bu çerçevede;

1-Mersin’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okulların hasar tespitleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi okullar az hasarlı/hasarlı/ağır hasarlı şeklinde tespit edilmiştir?

2-Tarsus ilçesinde bulunan Turgut İçgören Ortaokulu’nda hasar tespiti yapılmış mıdır? Hasar tespiti yapılmışsa sonucu ne olmuştur? Bu okuldaki hasar açıkça ortadayken neden hala eğitim ve öğretime devam edilmektedir?

3-Deprem bölgesinden kaç öğrenci Mersin’deki okullara nakil olmuştur?