Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, Alper Gezeravcı'yı Türkiye Uzay Ajansı'na atadı

"Türkiye'nin ilk astronotu" Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Uzay Ajansı'na atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, Alper Gezeravcı'yı Türkiye Uzay Ajansı'na atadı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile dikkat çeken bir atama kararı yayımlandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine Alper Gezeravcı'nın dışında Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşın Burak Bostancı görevden alındı.

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Alper Gezeravcı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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