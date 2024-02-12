CHP'li Başarır açıkladı: Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ağır yaralanmıştı.

Saldırıyı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiğini söyleyen Mikail G., polis ifadesinde 'Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum' demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Güdük'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başarır, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Samet Güdük’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.