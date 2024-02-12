İBB Bağımsız Adayı Taylan Yıldız, deprem uzmanı Yoshinori Moriwak ile görüştü

İBB Bağımsız Başkan Adayı Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından deprem uzmanı Yoshinori Moriwak ile yaptığı görüşmenin görüntülerini paylaştı.

İBB Bağımsız Adayı Taylan Yıldız, deprem uzmanı Yoshinori Moriwak ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağımsız Başkan Adayı, halk arasında bilinen adıyla “internetçi abi” Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla deprem uzmanı Yoshinori Moriwak ile görüştü.

Yıldız görüşmenin görüntülerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Değerli deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile İstanbul depremi öncesi alacağımız tedbirleri ve afet sonrası yapılması gereken müdahaleleri konuştuk. Japonya'nın deprem uygulamalarını da bizlerle paylaştı. Kendisinin katkılarını deprem eylem planımızla entegre edeceğiz. Hocamıza teşekkürlerimizle."

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