Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tutuklandığı Dev Operasyonun Perde Arkası: Şifreli Telefondaki Gizli Klasör Açıldı, Halil Falyalı Bağlantısı Ortaya Çıktı

Türkiye tarihinin en büyük siber ve finansal suç operasyonlarından birinin perde arkası aralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dev soruşturmada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işleyen uluslararası bir şebeke tamamen çökertildi. MASAK raporlarına yansıyan şüpheli para hareketliliğinin tam 200 milyar lira seviyesinde olduğu saptandı.

HER ŞEY KIRILAN CEP TELEFONU ŞİFRESIYLE BAŞLADI

Devasa finansal suç ağının deşifre edilmesini, 2024 yılında Adana polisinin gerçekleştirdiği küçük bir operasyon sağladı. Örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine yapılan baskında ele geçirilen cep telefonunun şifresi siber polisler tarafından kırıldı.

Cihazın içerisindeki gizli yazışmaları inceleyen ekipler, örgüt şemasını, yasa dışı bahis sitelerine sağlanan finansal altyapıları ve günlük/haftalık muhasebe raporlarını tek tek ortaya çıkardı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI MASAK RAPORUYLA DOSYAYA GİRDİ

Polis ekipleri, cep telefonundaki verilerden yola çıkarak teknik ve fiziki takibi derinleştirdi. Hakkındaki suç detaylarına ulaşılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, kurulan finansal ağa yönelik hazırlanan kapsamlı MASAK analizi ve mali incelemelerin ardından resmi olarak soruşturma dosyasına dahil edildi. 14 Mayıs'ta düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜĞÜN TUZAĞIYLA İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturmanın en dikkat çekici ismi ise örgütün KKTC vatandaşı olan elebaşı Selahattin Akın Uzun oldu. Örgüt içindeki karın yüzde 70'ini tek başına alan ve üyelerinin "Akın abi" diye hitap ettiği Uzun'un, operasyon merkezi olarak KKTC ve Karadağ’ı kullandığı belirlendi.

HALİL FALYALI İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Dijital verilerin saklanması için 2022 yılında suikastla öldürülen Halil Falyalı ve yakın çevresiyle ortak hareket eden ve Türkiye'ye daha önce hiç gelmeyen Uzun'un, İstanbul'da bir akrabasının düğününe katılacağı istihbaratına ulaşıldı.

Adana polisi, 21 ili kapsayan dev operasyonun düğmesine tam da bu düğün tarihine göre bastı. İstanbul'da pusuya yatan ekipler, örgüt liderini düğüne gidemeden yakaladı.

DEV SERVETE EL KONULDU, 135 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu 198 şüpheliden 161'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri Selahattin Akın Uzun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak'ın da bulunduğu 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme ayrıca suçtan elde edildiği saptanan ve şebekeye ait olan 221 taşınmaz mülke, 120 lüks araca ve 3 tekneye el koyma kararı verdi.

Kaynak: DHA