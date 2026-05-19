Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalar geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin kilitlendiği yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlerin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

'TAMAMEN MASAK RAPORUNA BAĞLI SOMUT TAKİP'

Bakan Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklanmasıyla ilgili sürecin arkasında çok ciddi ve titiz bir mali takip olduğunu açıkladı.

Operasyonun merkez üssüne ve delillere işaret eden Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" şeklinde konuştu.

PARA TRANSFERİ YAPANLAR VE YER SAĞLAYANLAR YANDI

Yasa dışı bahse karşı yürütülen hukuki mevzuata da dikkat çeken Bakan Gürlek, mevcut kanunların sınırlarını sert bir dille hatırlattı. Gürlek, yasa dışı bahis oynatan, bu organizasyonlara aracılık eden, internet sitesi veya fiziksel alan üzerinden yer ve imkan sağlayan ya da bu illegal sitelere doğrudan para transferi gerçekleştiren herkesin eyleminin net bir şekilde suç teşkil ettiğini vurguladı.

JET ENGELLEME VE ESKİ FUTBOLCULARA KIRMIZI BÜLTEN

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışına firar eden şüphelilere yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, sanal dünyaya yönelik yaptırımların da tavizsiz uygulandığını ifade etti.

Erişim engelleri ve firari isimler hakkındaki son adımları aktaran Bakan Gürlek, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek" diyerek yargının geri adım atmayacağının mesajını verdi.

Kaynak: DHA