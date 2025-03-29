Ramazan Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu

Ramazan Bayramı dolasıyla bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ramazan Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 28 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı, yola çıkacakları mutlu etti.

Bu geceden itibaren başlayacak uygulama, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ve köprüleri kapsayacak şekilde 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar sürecek. Bu süre zarfında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi önemli geçiş noktaları da ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu - Resim : 1

Bayram tatili boyunca, şehirlerarası seyahatin kolaylaştırılması adına otoyollarla sınırlı kalmayacak, toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hale getirilecek. Pazar gecesi başlayacak ikinci aşama ise 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi önemli raylı sistem hatları, yanı sıra belediyelerin sağladığı tüm toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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