Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi'ne Çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nden vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, Maltepe'de düzenlenecek miting için çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi'ne Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "yolsuzluk soruşturması" kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için yarın Maltepe’de miting düzenleyecek.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu yarınki miting için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi'ne Çağrı - Resim : 1

"Benim kıymetli vatandaşlarım, Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız.

Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür. 'Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar, güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.'

Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Büyük Buluşma; 29 Mart Cumartesi 12.00’de Maltepe Sahil Miting Alanı’nda"

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Kaynak: Haber Merkezi

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