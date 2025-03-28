Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Siyasi Mandacılık' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9. Milli İrade İftarı'nda flaş açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başladılar. CHP'nin genel başkanı siyasi mandacılık talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse birileri düğmeye bastı. Sağ sol provokasyonlarını ile, üniversite gençliğinin kışkırtılmasıyla, hain terör örgütünün kalleş saldırıları ile, Cumhuriyet mitingleri ile, Gezi'deki sokak terörü ile bunu gördük. Her yolu denediler, hala deniyorlar. Boykot çağrıları yerli ve mili markaları tehdit etmesine bundan ayrı göremeyiz. Yolsuzluğu örtmek adına her şeyi yaptılar.

Hatırlayınız, 'Cumhuriyet tehdit altında', 'Laiklik elden gidiyor', 'Hayat tarzımıza müdahale ediliyor' dediler. Ahlak ve insaf dışı iftiraları dillendirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Üzülerek söylüyorum başarılı da oldular. Pırıl pırıl gençlerimizi bu kalleş çarka kurban verdik.

İstanbul merkezli terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası yaşananları bu bağlamdan ayrı değerlendiremeyiz.

Her türlü kepazelik sergilendi. Güya hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğuk kanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağ duyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarlı gençlerimizin sakin kalması sayesinde hedeflerine ulaşamadılar.

Bunların hiçbirini yapamayınca Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başladılar. Batıya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. CHP'nin genel başkanı siyasi mandacılık talep ediyor.

CHP Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor."

Kaynak: Haber Merkezi