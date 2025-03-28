Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeniden seçim yarışı başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 463 oy alarak başkan vekili seçildi.

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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk soruşturması" kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İmamoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından seçime gidildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar Oldu - Resim : 1

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kazandı.

AKP'nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 179 oy alırken Karalar 463 oy aldı.

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