CHP’nin Engellenen Boykot Sitesi Yeniden Yayında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitingi’nde yaptığı boykot çağrısında dile getirdiği firma ve şirketlerin toplu halde yer aldığı internet sitesine erişim engeli getirilmişti. Kapanan internet sitesi yeni bir isimle tekrar yayına girdi.

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CHP’nin Engellenen Boykot Sitesi Yeniden Yayında

Yaşanan bu gelişmeyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

YENİ SİTE ADRESİ DUYURULDU

Okakın, paylaşımında yeni internet sitesinin adresini de duyururken, “Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle, http://boykotyap.net yayında. Tüketim gücünü direnişe dönüştür. Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da aralarında olduğu onlarca kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından ülke genelinde büyüyerek devam etmişti.

Yapılan eylemler ve özel olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinglerinin bazı televizyon kanalları tarafından yayınlanmamasının ardından Özel, 'Saraçhane mitinglerini görmeyen' markalar için boykot kararı aldıklarını açıklarken, bir de liste paylaşmıştı.

Özel'in listesini açıklamasının ardından ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesi üzerinden boykot yapılan firma ve ürünler toplu halde paylaşılmış ancak internet sitesi kısa bir süre içerisinde erişime engellenmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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