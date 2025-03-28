İsveçli Gazeteci Medin, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan İstanbul'da Tutuklandı

Gazeteci ve İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin'in 2023 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maketin asıldığı eylemle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, 11 Ocak 2023'te gerçekleşen eylemin ardından başlatıldı. Eylemin ardından yapılan incelemede Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi. Medin'in, İsveç'teki eylemi organize eden ve sosyal medyada yayılmasını sağlayan kişilerden biri olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ekipleri, Medin'in ülkeye giriş yaptığını tespit ettikten sonra İstanbul'da gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Medin'in Ete Gazetesi muhabiri olduğu ve PKK/YPG'nin silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle ilgili sosyal medya paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik kitap basımı ve internet haberleri düzenlediği de belirlendi.

TUTUKLANDI

Medin'in Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduğu ve 2014'te Kandil, 2016'da Diyarbakır, 2017'de ise Erbil'e seyahat ettiği, burada Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu da tespit edildi.

Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA