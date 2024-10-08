Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Dördüncü Kez Soruşturma Açıldı! Katledilen Kadınlara Korkunç Sözler...

İstanbul'un Fatih ilçesinde Semih Çelik isimli 19 yaşındaki şahsın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesinin ardından Türkiye'nin birçok kentinde kadına şiddete karşı protestolar düzenlendi. Toplumda yaygınlaşan şiddet kültürü ve kadınlara yönelik nefret sebebiyle artış gösteren kadın cinayetlerinin, yargının cezasızlık politikası nedeniyle durdurulamaz bir hale geldiği vurgulandı.

ÖLDÜRÜLEN BİR KADIN İÇİN SKANDAL SÖZLER

Tüm Türkiye, yaşanan sistematik kötülüğe karşı sesini çıkarırken, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun olayla ilgili söylediklerine tepki yağdı. Sofuoğlu, cinayetleri "Okullardaki çocuklar, İslami hassasiyetlerle yetiştirilmiş olsaydı yine aynı sonuçla mı karşılaşırdık?' Kaçıncı cinayette aklımız başımıza gelecek. Bu vahşi cinayetlerin işlenmesinde, yapının, sistemin hiç mi kabahati yok, her şey mükemmel mi yani?" sözleriyle yorumladı.

Arkasından yaptığı paylaşımda, 19 yaşında öldürülen bir kadın için "Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı. İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ SORUŞTURMA DA GELDİ

Tepkilerin ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü’nden, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sofuoğlu’nun hakkında bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada, sosyal medyadaki tepki çeken çıkışlarına değinilen Sofuoğlu’nun daha önce de "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı hatırlatıldı.

Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

Sofuoğlu hakkında İstanbul'da iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem