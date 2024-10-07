Öğrencilerin 'İkbal ve Ayşenur' Eylemine Polis Engeli! Gözyaşları İçinde İsyan Etti! 'Ben Bu Vatanın Evladı Değil miyim?'
Bugün birçok lise ve üniversitenin öğrencileri simsiyah giyinerek İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından katledilmesini protesto etti. Adalet taleplerini dile getiren öğrencilerin ortak duygusu öfkeydi. Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nde de durum farksızdı ama buradaki öğrenciler polis engeliyle karşılaştı. Öğrencilerden biri polise "Ben bu vatanın evladı değil miyim? Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz? Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi artık" diye gözyaşları içinde isyan etti.
Fatih'te Semih Çelik adlı erkek tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için dün tüm kadınlar sokaklardaydı. Bugün ise lise ve üniversite öğrencileri okullarında eylemler gerçekleşti. Tüm öğrencilerin siyah giydiği eylemlerde 'adalet' talebi ön plana çıktı.
AĞLAYARAK İSYAN ETTİ, CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ
Eylemlerin olduğu okullardan biri de Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'ydi. İkbal ve Ayşenur için eylem yapmak isteyen öğrenciler polis engeliyle karşılaştı. Polis amiri olduğu düşünülen kişiyle bir öğrencinin diyaloğu dikkat çekti. Görüntülerde öğrencinin ağladığı ve şu ifadelerle isyan ettiği görüldü:
"Biz buraya nasıl gelmişiz abi? Üç otobüs polisin ne gereği var? Üç otobüs polis niye? Kalkanlar niye? Ben bu vatanın evladı değil miyim? Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz? 'Hükümet istifa' diyemeyecek miyiz? Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi artık. Savcıları göreve çağırıyorum."
Kaynak: Gerçek Gündem