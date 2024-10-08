KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları bu yıl ilk kez burs alabilmek için başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer alıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK tarafından verilen burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor.

KYK burslarında kimlere öncelik veriliyor?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

Burs-kredi ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında, öğrencinin kimlik numarasının son harfine göre yapılıyor.

Kaynak: AA