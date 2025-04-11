Polisten Kaçtı, Üzerinde Bonzai Yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan motosikletli şüpheli, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinden 350 gram bonzai çıkan şahıs tutuklandı.

Polisten Kaçtı, Üzerinde Bonzai Yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde zehir tacirine darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir motosikletliyi takibe aldı.

Polisten Kaçtı, Üzerinde Bonzai Yakalandı - Resim : 1

Takip edildiğini fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda şüpheli S.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında S.B.’nin üzerinde 350 gram bonzai bulundu.

Uyuşturucuyla birlikte yakalanan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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