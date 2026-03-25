Pezeşkiyan'dan Türkçe Mesaj: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonist Rejimi Kınama Tutumu Takdire Şayan'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine hitaben Türkçe mesaj paylaştı. Pezeşkiyan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" ifadelerine yer verdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.
Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."
Kaynak: AA
