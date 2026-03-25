Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Acılı Anne Ülker Kundakçı'ya Kan Donduran Teklif: Cinayette Korkunç İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta Aleyna Kalaycıoğlu ve şarkıcı Canbay arasında arabuluculuk yapmak isterken çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler arasındaki A.K.'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"SİZLERE DE RAHAT VERMEYİZ"

Cenaze sırasında konuşan baba Kundakçı kendisine yurtdışı kaynaklı tehdit mesajları geldiğini belirterek, "Bana iki tane tehdit mesajı geldi dün. İkisi de yurt dışı kaynaklı, mesajlaşma uygulaması üzerinden. Bu konunun üzerine gitmemem 'çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz' tarzında yaklaşımlar içeren bazı mesajlar aldık. Aynı mesajın altından sesli arama geliyor. Bu mesajların gerçeklik payı yüzde 1 bile olsa bundan dolayı önemsedim. Bunu ben emniyet güçlerine de vereceğim." diye konuşmuştu.

ANNE KUNDAKÇI'DAN ÇARPICI İDDİA

Oğlunun mezarı başında konuşan anne Kundakçı gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Kendilerine ev teklif edildiğini iddia eden anne Kundakçı, "Size ev alırlar şey yaparsınız. Davadan vazgeçersiniz diyor. Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Benim çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?" diyerek dikkat çekti.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayetin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Sabah