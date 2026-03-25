MSB Duyurdu: Türkiye ve İngiltere Arasında 'Eurofighter' İmzası

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.

MSB Duyurdu: Türkiye ve İngiltere Arasında 'Eurofighter' İmzası
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Yaşar Güler ile İngiliz mevkidaşı John Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

İMZALAR BUGÜN ATILIYOR

Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi. Sözleşme imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey (sağda)

Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

