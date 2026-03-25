Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Hükümlü ve Tutuklular İçin Yeni Uygulama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların, avukatlarıyla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayacak e-Avukat uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz.



📌 Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkân sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek.



➡️ Görüşmeler,… https://t.co/fjRUEx22m4 — Akın Gürlek (@abakingurlek) March 25, 2026

Kaynak: DHA