Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Hükümlü ve Tutuklular İçin Yeni Uygulama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutuklular için yeni uygulamayı duyurdu. Böylece, hükümlü ve tutuklular e-Avukat uygulaması üzerinden avukatları ile görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler 30 dakika süre ile haftada en fazla 2 kez yapılabilecek.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların, avukatlarıyla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayacak e-Avukat uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını KazandıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını KazandıGüncel

Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki Yüzlerce Operasyonda 2 Bine Yakın Kişi TutuklandıBakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki Yüzlerce Operasyonda 2 Bine Yakın Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Akın Gürlek tutuklu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararı Çıkmıştı: Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi
Daltonlar'ın WhatsApp Yazışmaları İddianamede: Otele Bombalı Saldırıda 'Elma' Detayı Daltonlar'ın WhatsApp Yazışmaları İddianamede: Otele Bombalı Saldırıda 'Elma' Detayı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Pakistanlı Kaynaklar Duyurdu: İran Tazminat İstiyor İran Tazminat İstiyor
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İzzet Yıldızhan Detayı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı