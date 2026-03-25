Barış Yolunda Kritik 48 Saat... ABD Basını Yazdı: Türkiye'nin Öncülüğünde ABD-İran Masası mı Kuruluyor?

ABD-İsrail-İran cephesindeki savaşın 26'ncı gününde karşılıklı saldırılar şiddetini artırarak sürerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. The Wall Street Journal'ın geçtiği habere göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan, tarafları önümüzdeki 48 saat içinde İslamabad’da buluşturmak için yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 26. gününe şiddetli karşılıklı hava saldırılarıyla girdi. ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın devreye girerek ABD ile İran'ı aynı masaya oturtmak için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı.

48 SAAT İÇİNDE...

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını iddia ederken İran tarafı ise ABD’yi yalanlayarak herhangi bir görüşme olmadığını açıklamıştı.

ABD merkezli The Wall Street Journal, adı açıklanmayan yetkililere değinerek hazırladığı haberinde Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan yetkililerin önümüzdeki 48 saat içinde ABD ve İranlı yetkililer arasında bir toplantı düzenlenmesini sağlamak için çaba gösterdiğini ancak iki tarafın görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu yazdı.

15 MADDELİK PLAN MASADA

ABD’nin savaşı sona erdirmek için İran'a gönderdiği 15 maddelik bir planda büyük ölçüde Trump yönetiminin Tahran'dan daha önce talep ettiklerine odaklandığı kaydedildi.

Pakistan, savaşı sona erdirmek için ABD ile İran arasında barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmayı teklif etti.

