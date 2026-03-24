İspanya'dan Türkiye'ye Teşekkür Mesajı

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İspanyol askerlerinin Irak'tan tahliyesinde Türkiye'nin desteğine ilişkin teşekkür mesajı paylaştı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İspanyol askerlerinin Irak'tan tahliyesinde Türkiye'nin desteğine ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türkiye - İspanya barış içinde 244 yıl (1782-2026). İspanya Büyükelçiliği, İspanyol birliklerinin Irak'tan çıkışı sırasında gösterdikleri destek ve kusursuz çalışmaları için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, sınır kontrol personeline, Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza ve aynı şekilde Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ndeki tüm personele minnettarlığını ifade etmek ister. İspanyol-Türk dostluğunun bir örneği."

Kaynak: Haber Merkezi

