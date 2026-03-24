ABD 'Acil Müdahale Gücü'nü İran'a Orta Doğu'ya Gönderecek İddiası! İran'dan 'Yıllardır Bekliyoruz' Yanıtı

ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Orta Doğu'ya nakletmeye hazırlandığını öne sürdü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi.

‘ACİL MÜDAHALE GÜCÜ’

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun 'acil müdahale gücü' olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.

'HENÜZ KARAR YOK'

Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiasına da yer verildi.

WSJ’nin haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesini yapıldı.

‘YILLARDIR BEKLİYORUZ’

İran Lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD medyasında, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" nedeniyle Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialara değindi.

Uzun yıllar boyunca hazırlık yaptıklarını ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın” dedi.

Kaynak: AA