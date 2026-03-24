Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı: İşte İzzet Yıldızhan'ın İfadesi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayeti soruşturmasında tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yıldızhan ifadesinde, olay gecesi gelen bir telefonla kavgadan haberdar olduğunu, detayları ise daha sonra öğrendiğini söyledi.

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan 7 kişinin arasında olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

tv100'de yer alan habere göre, Yıldızhan, olay gecesi gelen bir telefonla kavgadan haberdar olduğunu, detayları ise daha sonra öğrendiğini belirtti.

İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesi şöyle:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi.

Ben de 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e WhatsApp ya da SMS atarak 'Alaattin’den haber var mı?' diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."

NE OLMUŞTU?

19 Mart gecesi Ümraniye Tatlısu Mahallesi’nde park halindeki araçta oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine gelen kişiler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: tv100

