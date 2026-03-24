Tabelalar Yine Değişecek: Akaryakıta Çifte İndirim Geliyor

Orta Doğu'da giderek tırmanan gerilim nedeniyle petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarında tarihi artışa neden oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta bu kez çifte indirim bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı. Dünya petrolünün yüzde 30'a yakını Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek savaş nedeniyle mümkün olmuyor ve bu da arz kesintileri nedeniyle fiyatlara olumsuz yansıyor.

81 LİRAYA YAKLAŞTI

Petrol fiyatlarının dengesiz seyretmesi ve yükseliş trendinde olması akaryakıt fiyatlarına olağanüstü hareketlilik getirdi. Motorin 81 liraya yaklaştı.

ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak. İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar ilgili makamlarca veriliyor.

Kaynak: NTV

