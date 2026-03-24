ABD, İsrail ve İran Savaşında 25'inci Gün | CANLI BLOG - ABD Heyeti 'Barış' Görüşmeleri İçin Pakistan'a Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışma 25'inci gününe girdi. İran, saldırılara sert yanıt verince ABD ve İsrail cephesinde 'anlaşma' mesajları gelmeye başladı.

48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyuran Trump, geri adım attı. Trump, iki ülke arasındaki 'yapıcı görüşmeleri' gerekçe göstererek İran'a saldırıları 5 gün ertelendiğini duyurdu. Tahran yönetimi görüşme iddialarını reddetse de Trump yaptığı yeni açıklamada bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

ABD heyetinin görüşmeler için Pakistan'a gideceği iddia edildi.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

00.20 ABD HEYETİ BARIŞ İÇİN PAKİSTAN YOLCUSU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yaptığı açıklamada Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın '(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını' belirterek, ABD'den bir heyetin 'bir veya iki gün içinde' ülkeye geleceğini belirtti.

İran yönetiminin 'güvensizlik nedeniyle' ABD tarafıyla görüşmeye 'henüz hazır olmadığını' belirten Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor" ifadesini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi Tahran'ı kazanma girişimi olarak nitelendirdi. ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA