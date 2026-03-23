Savaş Bitiyor mu? Trump'la Görüşen Netanyahu'dan Dikkat Çekici Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran’la olası bir anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla bilgi veren Netanyahu, Trump’ın 'askeri başarılarının diplomatik bir anlaşmaya dönüştürülebileceğine inandığını' belirtti.

OLASI ANLAŞMAYA DESTEK

Netanyahu, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir anlaşma, çıkarlarımızı koruyacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, yapılacak herhangi bir anlaşmada ülkesinin güvenlik ve çıkarlarının gözetileceğini vurguladı.

מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ.



הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים שהשגנו עם צבא ארה"ב, כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם - הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו.



במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו כותשים את תוכנית הטילים… pic.twitter.com/EHG9geofkl — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 23, 2026

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart’ta İran’a Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açması için 48 saat süre tanımış, aksi durumda enerji altyapısının hedef alınabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Trump, bugün yaptığı açıklamadaysa İran’la 'düşmanlıkları sona erdirmeye yönelik' temasların sürdüğünü belirterek, bu süreç nedeniyle olası saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Ayrıca bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmişti. İranlı yetkililerse Washington’la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunarak, söz konusu açıklamaların finans ve petrol piyasalarını etkilemeye dönük olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi