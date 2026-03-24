Erol Köse'nin Ölmeden Önce Yazdığı Yeni Mektuplar Ortaya Çıktı: 'Başıma Bir Şey Gelirse...' Diyerek Tek Tek Anlatmış

Ünlü yapımcı Erol Köse 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse'nin evinde geride bıraktığı bir not bulundu. Erol Köse'nin bıraktığı notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

Köse’nin evinde ve yakın çevresinde bulunan notlarda, sağlık durumuna ve ALS hastalığı şüphesine ilişkin detaylı ifadeler yer aldığı öğrenildi.

Geride bıraktığı yazılarda tedavi sürecine, kullandığı ilaçlara ve yaşadığı ağır sağlık sorunlarına değinen Köse, olası durumlar için çeşitli tıbbi notlar ve talimatlar da bıraktı.

tv100 Polis Adliye Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Köse'nin yazmış olduğu diğer iki mektuptaki detayları paylaştı.

Köse'nin doktorlara yazıldığı belirtilen mektupta, ALS hastalığı sürecine dair tedavi detayları ve kullanılacak ilaçlara ilişkin notların yer aldığını dile getirdi.

İŞTE EROL KÖSE'NİN YAZDIĞI İKİNCİ MEKTUP

"Sayın tıp yetkilisi veya emniyet görevli kardeşlerim, iyi hissetmiyorum, yazma gereği duydum.

1 yıl önce kalbime 4 stent takıldı, ağır geçti. Son bir haftadır çok kötü durumdayım; vertigo, presenkop, dizziness, kas güçsüzlüğü, tansiyon ve nabız sorunları ile otonom disfonksiyon yaşıyorum. Aşırı terleme, halsizlik ve zayıflama var. Teşhis konulamadı.

Nörolojiye gittim, ALS dediğim için kabul etmediler, evham dediler ve Xanax verdiler.

Ben doktorum ve sanatçıyım.

Oysa tüm veriler ortada. Ölürsem kalp krizinden değil, ALS’ye bağlı solunum yetmezliğinden olur diye düşünüyorum. Zaten tedavisiz bir hastalık. Geçmişte kaza geçirdim, bu nedenle her gün 150 mg Tramadol kullanıyorum (reçeteli ağrı kesici) ve kalp için kan sulandırıcı ile tansiyon ilacı alıyorum. Bunlar öldürmez.

Başıma bir şey gelirse, ALS’ye bağlı solunum yetmezliği ve bunun sonucu karbondioksit birikmesi (hiperkapni) nedeniyle olur, özellikle uykuda. Bu vertigomu ve sersemliği de açıklıyor diye düşünüyorum.

Acil servise gidersem kan gazında CO2’ye bakılsın. Sadece O2 ölçmek yeterli değildir. CO2 yüksekse O2 verilmesin, ters tepebilir. CO2’yi azaltmak için cihazlar vardır.

Bu notu, bilincimi kaybedersem diye yazıyorum; ibraz edilsin ve işlemler hızlandırılsın diye.

Alerjim yok."

ÜÇÜNCÜ MEKTUP: STEPTEN HAWKINGS GİBİ OLDUM...

"Aşırı zayıflama oldu, kaslar eridi, sol kol ve bacak ve el tutmaz oldu

Yoğun kas seyirmesi oldu, solunum kas zafıyeti oldu, sindirim sistemi bloke oldu, nörojenik barsak oldu, otonom disfonksiyon oldu, aşın terleme oldu, tansiyon ve nabı bozuldu, postural hipotansiyon ve POTS oldu. Santral vertigo oldu, uyku bozukluğu oldu, dizziness oldu..

Normal ALS den farkı olan atipik olarak motor nöron bozukluğu yaninda ctonom bozukluklar oldu, ki çok nadir olur bu..

Bunlar yoğun olarak 1,5 yıl önce stent takıldıktan sonra ölüm stresi ile başladı ve hızla ilerledi.

Kaçınılmazdı durum. Acz ile ölümü bekledim ve bu noktaya geldim.

Tören vs istemiyorum küçük bir camide çok yakınlar defnetsin.

Her şeyin sorumlusu benim."

Kaynak: tv100